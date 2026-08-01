 

В результате российского ракетного удара по Киеву погибли девять человек

01.08.2026, 6:18, Разное
  Поддержать в Patreon

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на субботу, 1 августа, погибли девять человек, ранены 23 человека. Об этом пишет спасательная служба Украины.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), семь человек погибли в Дарницком районе на юго-востоке Киева, двое – в Соломенском, на западе столицы.

Среди раненых, по данным ГСЧС, есть четверо детей.

Спасатели сообщают, что в Соломенском районе частично разрушен и загорелся пятиэтажный жилой дом и сгорели автомобили на парковке, в Дарницком разрушены и загорелись некие административное и нежилое здание, в Шевченковском районе в центре Киева вспыхнули пожары в нежилом здании и на территории киностудии, а также загорелись машины «скорой помощи», в Днепровском районе на левом берегу Днепра поврежден магазин, а в Печерском районе в центре повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

Россия выпустила по Киеву более 20 ракет – баллистических и гуперзвуковых крылатых.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1620-й день войны

31.07 / В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-35B

31.07 / В Сингапуре группа Massive Attack развернула палестинский флаг на концерте

31.07 / Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал дочь Бориса Немцова

31.07 / Трамп — вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока не решен

31.07 / «Это решение обесценивает высокое звание террориста»: Талибан не поддержал внесение Павла Дурова в список террористов

31.07 / В пригороде Белграда найден чемодан с телом молодой россиянки

31.07 / В Таиланде убиты двое молодых россиян, подозреваемые задержаны

31.07 / Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

31.07 / Люди и орки отныне вместе: в новом обновлении из World of Warcraft удалят все упоминания о расовой нетерпимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике