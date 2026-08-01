В результате российского ракетного удара по Киеву погибли девять человек

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на субботу, 1 августа, погибли девять человек, ранены 23 человека. Об этом пишет спасательная служба Украины.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), семь человек погибли в Дарницком районе на юго-востоке Киева, двое – в Соломенском, на западе столицы.

Среди раненых, по данным ГСЧС, есть четверо детей.

Спасатели сообщают, что в Соломенском районе частично разрушен и загорелся пятиэтажный жилой дом и сгорели автомобили на парковке, в Дарницком разрушены и загорелись некие административное и нежилое здание, в Шевченковском районе в центре Киева вспыхнули пожары в нежилом здании и на территории киностудии, а также загорелись машины «скорой помощи», в Днепровском районе на левом берегу Днепра поврежден магазин, а в Печерском районе в центре повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

Россия выпустила по Киеву более 20 ракет – баллистических и гуперзвуковых крылатых.

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