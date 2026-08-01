В Великобритании за финансирование ХАМАСа арестован гражданин Турции

45-летний Мохаммад Юсеф Хасна из Стамбула был арестован в Великобритании по обвинению в сговоре с целью передачи средств ХАМАСу через фиктивную международную гуманитарную организацию.

Британские правоохранительные органы задержали его в Соединенном Королевстве по запросу американских коллег (в расследовании участвовали спецслужбы США, Великобритании и Израиля. По решению суда Хасна оставлен под стражей до начала процедуры экстрадиции в США.

Федеральный прокурор США в Манхэттене Джейми Макдональд заявил, что Хасна тесно сотрудничал с высшим руководством ХАМАСа для доставки группировке снабжения, продовольствия и финансирования под видом гуманитарной помощи. На данный момент неизвестно, кто будет представлять интересы Хасны в суде США.

Предъявленные Хасне обвинения включают сговор с целью предоставления материальной поддержки ХАМАСу, сговор с целью финансирования терроризма и непосредственно финансирование терроризма. Каждое из этих обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В официальном релизе правительства США утверждается, что Хасна тесно сотрудничал с одним из лидеров ХАМАСа Гази Хамадом, входящим в руководство группировки, как минимум с 2023 года.

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