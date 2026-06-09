Ученые уточнили времена существования древних культур Придонья

Радиоуглеродное датирование считается одним из наиболее точных способов определить возраст археологических находок, независимым от любых исторических или археологических экспертных оценок. В рамках такого подхода специалисты оценивают, сколько изотопа (варианта атома с определенной массой) углерода-14 содержится в останках древних организмов. Дело в том, что после смерти живых существ углерод-14 распадается с постоянной скоростью (50% атомов распадается за 5730 лет), а потому, зная ее, можно довольно точно определить, насколько давно они жили.

Однако этот метод стал доступен ученым всего мира не так давно, и долгое время при датировании археологи опирались на особенности керамики, украшений и оружия, которые отличались у жителей разных эпох и культур, а также на последовательное расположение слоев в курганах. Именно с помощью таких недостаточно точных методов были определены сроки существования разных культур в районе Нижнего Дона, поэтому на самом деле у историков не было достоверных данных о том, когда здесь жили те или иные группы населения от эпохи бронзы (примерно III тысячелетие до нашей эры) до Средневековья (XIV–XV века).

Исследователи из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Санкт-Петербург) с коллегами впервые получили полную хронологию существования десяти разных культур в районе Нижнего Дона — в Сальских степях и Кума-Манычской впадине, расположенных на территориях современной Ростовской области. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Radiocarbon.

С помощью радиоуглеродного анализа авторы определили возраст 95 образцов (микрообразцов костей людей и животных, фрагментов древесины, бересты, текстиля и других объектов животного и растительного происхождения) из 11 курганных могильников и 10 стоянок древних людей в низовьях Дона. После этого, сопоставив полученные датировки с особенностями захоронения, типом могильной ямы, погребальным инвентарем или находками из мест проживания древних людей, авторы соотносили изучаемые артефакты с той или иной культурой.

Кости животных из погребения / © Наталья Шишлина / Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого

Чтобы результаты были максимально точными, исследователи дополнительно обработали данные о возрасте находок методом математического моделирования. В результате ученым удалось выделить десять последовательных культурных этапов в истории развития Нижнего Подонья.

Отбор образцов для датирования при раскопках кургана / © Наталья Шишлина / Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого

Полученные хронологические этапы охватывают период с V тысячелетия до нашей эры до первых веков нашей эры. Оказалось, что первыми в открытых степях появились энеолитические пастухи-скотоводы, а в III тысячелетии до нашей эры их сменила ямная культура, представители которой хоронили умерших в ямах под курганами. Еще через несколько столетий в регион пришли группы, которые строили характерные могилы в виде ниш или «катакомб». Интересно, что какое-то время переселенцы жили бок о бок с представителями ямной культуры, после чего последняя исчезла.

Погребение богатой сарматки из могильника Песчаный / © Наталья Шишлина / Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого

Согласно радиоуглеродным данным, во II тысячелетии до нашей эры Сальские степи Нижнего Подонья опустели, но в середине I тысячелетия до нашей эры в степи пришли скифы — кочевники-воины, которых позднее сменили сарматы — другие воинственные народы Великой степи. Радиоуглеродный анализ древесины, костей животных и человека из погребений и стоянок того времени показал, что сарматы жили в исследуемых степях гораздо дольше, чем считалось ранее: с 300 года до нашей эры и до 490 года нашей эры. Кроме того, авторы впервые получили надежные даты для периода Великого переселения народов (около 425–545 годов нашей эры) и времени Золотой Орды (1252–1346 годы).

Просеивание грунта для поиска микроообразцов / © Наталья Шишлина / Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого

«Уточненная хронология позволяет лучше понять реальные события становления народов Восточной Европы и заполнить некоторые пробелы, которые существовали в истории древних культур. В дальнейшем мы планируем получить детальную микрохронологию исследуемых культур и сопоставить ее с хронологией соседних территорий — Ставрополья, Прикубанья, Нижнего Поволжья. Это поможет понять, как происходило взаимоотношение разных культурных групп, этносов и народов на протяжении нескольких тысячелетий», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Наталья Шишлина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Сбор образцов / © Наталья Шишлина / Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого

В исследовании принимали участие сотрудники Государственного исторического музея (Москва), Гронингенского университета (Нидерланды) и Университета Джорджии (США).

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