Участники Всероссийского библиотечного конгресса зажгли крупнейший в истории костёр из запрещённых книг

Закрытие Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге ознаменовалось мировым рекордом по сожжению книг. В костёр было брошено 100 тысяч томов из фондов городских библиотек.

Предыдущий рекорд по величине «книжного костра» продержался 93 года. 10 мая 1933 года на берлинской площади Опернплац члены Гитлерюгенда и Национал-социалистического студенческого союза сожгли 90 тысяч «негерманских» и «дегенеративных» книг. Рекорд, поставленный в Екатеринбурге, мог быть гораздо больше – общий библиотечный фонд города составляет почти миллион томов, и около трети из них признаны несоответствующими традиционным ценностям. Однако привезти на площадь 300 тысяч книг не смогли из-за нехватки грузчиков и пожарных ограничений.

«Теплотворная способность бумаги – 16500 килоджоулей на килограмм. Это всего вдвое меньше, чем у бензина. Поэтому для безопасного сожжения трёхсот тысяч книг потребовалась бы очень большая площадь. Таких площадей в городе нет, поэтому мы ограничили количество книг для сожжения цифрой в сто тысяч», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Почётное право зажечь костёр из вредных книг предоставили десятерым молодым библиотекарям, которые только сегодня были посвящены в члены Библиотечного союза. Под барабанный бой они пронесли факелы и подожгли гигантский книжный штабель сразу в десяти местах. Пламя достигло высоты в 20 метров. Пожарные, приехавшие дежурить на мероприятии, полагают, что книги будут гореть до утра.

Библиотечной столицей России на 2027 год объявлен Сыктывкар. Там намерены побить сегодняшний рекорд Екатеринбурга.

