 

Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05.2026, 18:30, Разное
Президент РФ Владимир Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «представить свои предложения» по ответу на эту атаку.

«Сегодня ночью неонацистский режим Киева нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

По его словам, в результате удара шесть человек погибли, еще 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается.

«В подобных случаях ограничиться заявлением МИДа невозможно. Поэтому министерству обороны РФ приказано представить свои предложения», – заявил Путин.

