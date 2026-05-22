Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

В Госдуме намерены запретить пенсионерам, получающим пенсию выше средней общероссийской, подбирать просроченные товары на задворках супермаркетов. Как считают депутаты, это позволит более справедливо перераспределить «просрочку» и заодно усложнит западным СМИ «создание кричащей картинки для клеветы на общественно-политический строй».

Из соображений гуманизма народные избранники не намерены полностью пресекать подобную практику – для пожилых людей с обычной пенсией всё останется по-прежнему.

«Возможность подбирать просрочку – это фактически помощь, которую государство совместно с бизнесом оказывает малоимущим. А помощь во избежание злоупотреблений должна быть адресной, то есть, её должны получать только те, кто реально в ней нуждается», – пояснил депутат Вадим Дорохов.

Подготовка законопроекта, впрочем, застопорилась на ранних этапах – в Госдуме пока не смогли подобрать юридически корректное и в то же время не клеветническое описание самого процесса подбора «просрочки».

