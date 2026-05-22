 

Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга

22.05.2026, 13:03, Разное
  Поддержать в Patreon

В позднем неолите, примерно с 4500 по 2800 год до нашей эры, по всей Европе распространилась традиция строить мегалиты — масштабные сооружения из массивных каменных блоков. Традиционно археологи классифицировали их создателей на основе формы керамической посуды и особенностей архитектуры. Так, на территории современной Германии выделяют западную культуру воронковидных кубков (с подземными камерами в скалах) и культуру Вартберг (с галерейными гробницами). Поскольку артефакты этих сообществ сильно различались, историки считали их отдельными группами с независимой историей.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, отсеквенировали и проанализировали геномы 203 человек, чьи останки покоились в шести коллективных мегалитических гробницах. Одна из гробниц (Зорсум) относилась к культуре воронковидных кубков, а остальные пять — к культуре Вартберг. Генетики искали совпадающие участки ДНК, чтобы выстроить карту родственных связей как внутри каждого склепа, так и между разными регионами.

Результаты показали, что, несмотря на разные керамику и архитектуру, люди из всех шести поселений оказались одной генетически однородной популяцией с идентичным соотношением кровей древних земледельцев и охотников-собирателей. Более того, алгоритмы выявили беспрецедентную для каменного века мобильность: ученые нашли останки биологических отца и сына-подростка, захороненные на расстоянии 225 километров друг от друга (в разных культурах). Исследователи предположили, что юноша мог родиться в поселении отца, затем переехать в соседнюю общину в качестве приемного ребенка или ученика, где в итоге и был похоронен.

Собранные генеалогические древа, охватывающие до шести поколений, продемонстрировали патриархальное устройство общества. Мужчины предпочитали жить и умирать там, где родились, тогда как женщины часто покидали родные общины, обеспечивая генетический обмен между удаленными поселениями.

Вместе с тем анализ гробниц вскрыл важную социальную деталь: почти половина (48 процентов) захороненных в них людей не имели кровных родственников в той же могиле. Это означает, что престижные мегалитические усыпальницы не были исключительно семейными склепами. Право быть похороненным там давало социальное родство, а не только биологические связи.

Авторы научной работы также сравнили полученные данные с геномами строителей мегалитов из Скандинавии и с Британских островов. Прямого генетического родства между ними и жителями Германии не обнаружили. Это доказывает, что мода на монументальную архитектуру распространялась по Европе не из-за вторжения одного народа-строителя, а путем культурного и информационного обмена.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике