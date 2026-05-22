 

Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05.2026, 17:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него научную журналистку и главного редактора T-Invariant Ольгу Орлову.

Также «иноагентами» объявлены: активистка из Якутии Вилюя Чойнова, правозащитник Станислав Дмитриевский, проект о войне в Украине «После».

По версии ведомства, все они выступали против российско-украинской войны, распространяли материалы «иноагентов», а также «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

