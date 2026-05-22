54-ствольная установка Inferno RTC способна уничтожать целые рои дронов

В условиях массированного применения дронов усилий традиционных средств противодействия уже недостаточно. Поэтому компания Picket Defence Systems представила 54-ствольную сферическую вращающуюся установку Inferno RTC, предназначенную для отражения массированных атак дронов с множества направлений.

Стволы на Inferno RTC расположены неподвижно под разными углами по всему периметру сферического корпуса. Вместо наведения одного орудия на цель система автоматически выбирает ближайшее к ней орудие, что, по словам разработчиков, устраняет большую часть задержек, характерных для обычных дистанционно управляемых зенитных установок.

Установка обнаруживает БПЛА с помощью системы пассивных акустических датчиков, сочетающих трехмерную микрофонную решетку с несколькими оптическими камерами для обнаружения и сопровождения дронов.

Inferno RTC выпускается в двух версиях — легкой 36-ствольной весом около 20 кг и 54-ствольной тяжелой весом около 40 кг с патронами 12-го калибра и 40-мм низкоскоростными патронами. Обе системы способны обнаруживать и поражать цели на дальности до 120 м.Источник — Picket Defense