 

54-ствольная установка Inferno RTC способна уничтожать целые рои дронов

22.05.2026, 13:15, Разное
В условиях массированного применения дронов усилий традиционных средств противодействия уже недостаточно. Поэтому компания Picket Defence Systems представила 54-ствольную сферическую вращающуюся установку Inferno RTC, предназначенную для отражения массированных атак дронов с множества направлений.

Стволы на Inferno RTC расположены неподвижно под разными углами по всему периметру сферического корпуса. Вместо наведения одного орудия на цель система автоматически выбирает ближайшее к ней орудие, что, по словам разработчиков, устраняет большую часть задержек, характерных для обычных дистанционно управляемых зенитных установок.

Установка обнаруживает БПЛА с помощью системы пассивных акустических датчиков, сочетающих трехмерную микрофонную решетку с несколькими оптическими камерами для обнаружения и сопровождения дронов.

Inferno RTC выпускается в двух версиях — легкой 36-ствольной весом около 20 кг и 54-ствольной тяжелой весом около 40 кг с патронами 12-го калибра и 40-мм низкоскоростными патронами. Обе системы способны обнаруживать и поражать цели на дальности до 120 м.Источник &#8212 Picket Defense

