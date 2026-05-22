 

Президент своим указом запретил падение акций VK

22.05.2026, 13:18, Разное
Президент России подписал указ, согласно которому снижение котировок VK отныне приравнивается к неисполнению воли главы государства. Документ предписывает акциям компании «демонстрировать уверенный и неуклонный рост», а любое отклонение графика вниз будет рассматриваться как саботаж со стороны биржевых спекулянтов. 

Теперь фондовый рынок освобождён от рыночного хаоса и переходит на прямое президентское регулирование. Механизм реализации указа прост: параллельно с блокировкой всех конкурирующих сервисов Роскомнадзор возьмёт под контроль и самих инвесторов. Каждая купленная акция VK будет добавлять гражданину баллы социальной ответственности, тогда как попытка продать бумагу станет основанием для внеплановой проверки на предмет неверия в технологический суверенитет. Аналитики уже окрестили эту модель «административным фундаментальным анализом».

«Кому нужна эта ваша невидимая рука рынка, когда есть видимая и уверенная рука президента? – прокомментировал ситуацию представитель Минцифры. – Мы гарантируем, что уже к концу квартала капитализация VK превзойдёт любой ещё работающий в России мессенджер. А если кто-то всё ещё сомневается, то мы напомним: инвестиции в VK – это в первую очередь про лояльность, которая окупается всегда».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

