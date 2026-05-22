 

Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05.2026, 15:15, Разное
Компания из Техаса Otto Aerospace завершила предварительную подготовку проекта частного самолета Phantom 3500, главной особенностью которого станет полное отсутствие иллюминаторов. Их заменят панорамными экранами с прямой трансляцией реального изображения, что позволит обеспечить трансзвуковой ламинарный поток вдоль корпуса самолета.

Отсутствие иллюминаторов значительно снизит сопротивление воздушного потока и энергопотребление самолета. В итоге дальность полета двухмоторного супер-джета составит около 6000 км при высоте почти 15500 м. Первый полет запланирован на вторую половину 2027 года.

Phantom 3500 разработан для рынка бизнес-авиации. Однако, как сообщают в Otto Aerospace, технология оптимизации ламинарного потока может быть востребована и в военной сфере.

Источник &#8212 Otto Aerospace

