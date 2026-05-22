Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики
Компания из Техаса Otto Aerospace завершила предварительную подготовку проекта частного самолета Phantom 3500, главной особенностью которого станет полное отсутствие иллюминаторов. Их заменят панорамными экранами с прямой трансляцией реального изображения, что позволит обеспечить трансзвуковой ламинарный поток вдоль корпуса самолета.
Отсутствие иллюминаторов значительно снизит сопротивление воздушного потока и энергопотребление самолета. В итоге дальность полета двухмоторного супер-джета составит около 6000 км при высоте почти 15500 м. Первый полет запланирован на вторую половину 2027 года.
Phantom 3500 разработан для рынка бизнес-авиации. Однако, как сообщают в Otto Aerospace, технология оптимизации ламинарного потока может быть востребована и в военной сфере.
Источник — Otto Aerospace