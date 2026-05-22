Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

Власти Магадана разместили на официальном сайте города благодарность местному жителю, который активнее всех доносил на неправильно паркующихся горожан через специальное приложение. При этом в новости разместили его фотографию, указали полное ФИО и адрес проживания.

Согласно пресс-релизу, город «отметил чрезвычайную роль Елисеева Петра Валерьевича 12.02.1979 г.р.» в наведении порядка на улицах и посоветовал ему «продолжать в том же духе».

«Пока другие горожане спят, работают, гуляют и радуются жизни, Пётр Валерьевич полностью посвятил себя делу доносительства – с начала года он отправил рекордные 162 фотофиксации неправильной парковки, из которых 144 пришлось признать обоснованными и выписать штрафы. Продолжайте в том же духе, Пётр Валерьевич, и жизнь непременно найдёт способы отблагодарить вас за активную гражданскую позицию!» – говорится в материале.

Журналисты обратили внимание на то, что URL материала в момент публикации выглядел так: /news/chernovik-po-stukachu. После того как это начали обсуждать в Telegram-каналах, ссылку сменили на /news/1231231234. Кроме того, фотография Елисеева (предположительно паспортная) до сих пор имеет имя файла petushara.jpg.

