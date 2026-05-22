СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

Следственный комитет РФ провел обыски в Институте философии РАН и по месту жительства его сотрудников. По данным источников, около десяти ученых были доставлены на допрос, включая врио директора института, 87-летнего академика РАН Абдусалама Гусейнова.

Большинство после допроса отпустили под подписку о невыезде. При этом старшему научному сотруднику института, кандидату философских наук Светлане Месяц предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Тверской районный суд Москвы по ходатайству следователя МВД отправил философа под домашний арест, рассказали РБК знакомые с ситуацией источники.

По их словам, следствие считает, что в ходе реализации научного проекта «Наследие Аристотеля», финансировавшегося за счет бюджетных средств в 2018-2024 годах, в отчетную документацию могли быть внесены недостоверные сведения о выполнении работ. Проект предполагал подготовку полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке, включая перевод ранее не издававшихся трактатов, разработку историко-философских комментариев и исследование античной аристотелевской традиции. Однако, по версии следствия, часть заявленных результатов фактически отсутствовала либо существовала только в виде черновых и незавершенных материалов. Проверка также выявила возможное завышение объемов научной работы и включение в отчетность текстов, подготовленных ранее или заимствованных из уже опубликованных исследований.

Источники РБК связали обыски и задержание Месяц с деятельностью бывшего главы института Анатолия Черняева. По их словам, он обращался в правоохранительные органы с заявлениями о выделении институту грантов. Минобрнауки назначило Черняева врио главы института в декабре 2021 года, но через две недели решение отменили из-за протеста сотрудников. Ученый активно поддерживал войну против Украины и первым среди философов РАН посетил оккупированные регионы для участия в конференции «Философия на линии фронта: гибридные войны и их трансформации в XXI веке».

В поддержку Черняева в споре с сотрудниками Института философии РАН выступал философ Александр Дугин и глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Последний пообещал обратиться к генпрокурору Игорю Краснову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой проверить законность увольнения Черняева.