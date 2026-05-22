Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку
Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку из-за состояния здоровья ее супруга. Об этом пишет телеканал Fox News.
Габбард уведомила президента Дональда Трампа о своем предстоящем уходе в конце июня во время встречи в Овальном кабинете, после того, как у ее супруга была диагностирована крайне редкая форма рака костей.
Тулси Габбард занимала пост главы национальной разведки последние полтора года.