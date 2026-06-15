Трамп объявил о сделке с Ираном, Иран объявил о победе на всех фронтах, включая Ливан

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье вечером о завершении сделки с Ираном и сообщил, что санкционировал полное открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов с проходящих судов и распорядился немедленно снять американскую морскую блокаду. Однако уже через час он уточнил, что открытие пролива зависит от подписания соглашения, намеченного на пятницу, и будет связано с операциями по разминированию, пишет The Guardian.

При этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником между сторонами, в своем первоначальном заявлении вообще не упомянул Ормузский пролив. Иранское агентство Mehr сообщило, что меморандум предусматривает открытие пролива в течение 30 дней в соответствии с «иранскими договоренностями».

В интервью New York Times Дональд Трамп заявил, что несмотря на возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, именно он спас Израиль от ядерного уничтожения. Он подверг критике Нетаниягу, назвав израильского лидера «крайне сложным человеком», добавив, что Нетаниягу «должен быть очень благодарен США за то, что они сделали». «Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы и двух часов», – подчеркнул Трамп.

Президент США охарактеризовал нынешнее руководство Ирана, включая нового верховного лидера аятоллу Моджтабу Хаменеи, как прагматиков, и более не упоминал призывы к иранскому народу восстать против собственного правительства. В ответ на вопрос журналиста об этом он отметил, что у иранцев нет доступа к оружию, и в случае попытки восстания они были бы просто убиты.

Текст «меморандума о взаимопонимании» все еще не был опубликован. Дональд Трамп в своих заявлениях сосредоточился на Ормузском проливе и избегал упоминания Ливана. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил однозначно: «Объявлено о постоянном и немедленном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан».

В Иране преподносят соглашение как безоговорочную победу Тегерана и «оси сопротивления». Агентство Mehr указывает, что «благодаря стойкости и ожесточенному сопротивлению иранского народа Америка была вынуждена принять решение о выводе войск со всех фронтов, включая Ливан».

Центральный штаб иранской армии «Хатам аль-Анбия» опубликовал заявления о том, что «стойкий и гордый народ Ирана и мощные вооруженные силы страны и «оси сопротивления» навязали свою несокрушимую волю униженным американским и сионистским врагам и убедительно доказали, что у тех нет иного пути, кроме признания поражения и капитуляции».

В течение ближайших дней состоится серия встреч посредников и представителей Ирана и США, и 19 июня ожидается официальное подписание соглашения в Швейцарии.

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