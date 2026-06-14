 

СМИ — Трамп готовит «подарок» Ирану, чтобы предотвратить удар по Израилю

14.06.2026, 20:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Израильские СМИ сообщают, что администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Иран отказаться от ракетного удара по Израилю после израильской атаки в Бейруте.

По данным телеканала «Кешет-12» и сайта Ynet https://www.ynet.co.il/news/article/bjdguvn11zg, в Израиле считают, что Вашингтон может предложить Тегерану некий «подарок», чтобы добиться от него сдержанности. В обмен, как утверждается, Иран может отказаться от ответного удара по Израилю.

Какой «подарок» может быть сделан Ирану, не сообщается. Телеканал «Кешет-12» утверждает, что речь идет о неких экономических льготах или крупной сумме денег. В качестве другой версии высказывалось предположение, что Трамп может разрешить выдать сборной Ирана визы в США, позволяющие им готовиться к матчам, не выезжая из страны. Официального подтверждения этих версий нет.

Сообщения израильских СМИ появились на фоне новых угроз со стороны Ирана. Оперативный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» продолжает заявлять, что ответ на израильский удар последует в ближайшее время.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.06 / Трамп рассказал, что после израильского удара по Бейруту вновь обматерил Нетаниягу

14.06 / Хегсет — «Израильский удар был очень ограниченным»

14.06 / «Яндекс» откроет первый в мире институт благородных программистов

14.06 / Трамп призвал Израиль прекратить удары по Ливану

14.06 / Ультразвук поможет приготовить идеальный эспрессо с минимальными затратами энергии

14.06 / Lumos представила технологичный велошлем с системой связи на 15 человек

14.06 / Концентрация вредных веществ в армянской минеральной воде упала до допустимых значений

14.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1572-й день войны

14.06 / Зеленский — «Возможно, соглашение придется подписывать уже не с Путиным»

14.06 / В день своего 80-летия Трамп слетал на Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике