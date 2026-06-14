СМИ — Трамп готовит «подарок» Ирану, чтобы предотвратить удар по Израилю

Израильские СМИ сообщают, что администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Иран отказаться от ракетного удара по Израилю после израильской атаки в Бейруте.

По данным телеканала «Кешет-12» и сайта Ynet https://www.ynet.co.il/news/article/bjdguvn11zg, в Израиле считают, что Вашингтон может предложить Тегерану некий «подарок», чтобы добиться от него сдержанности. В обмен, как утверждается, Иран может отказаться от ответного удара по Израилю.

Какой «подарок» может быть сделан Ирану, не сообщается. Телеканал «Кешет-12» утверждает, что речь идет о неких экономических льготах или крупной сумме денег. В качестве другой версии высказывалось предположение, что Трамп может разрешить выдать сборной Ирана визы в США, позволяющие им готовиться к матчам, не выезжая из страны. Официального подтверждения этих версий нет.

Сообщения израильских СМИ появились на фоне новых угроз со стороны Ирана. Оперативный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» продолжает заявлять, что ответ на израильский удар последует в ближайшее время.

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