«Пусть течет нефть!» — Трамп объявил о «заключении сделки» с Ираном

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что «сделка с Исламской Республикой Иран заключена».

«Поздравляю всех! Я объявляю об открытии Ормузского пролива для свободного судоходства и одновременно отдают приказ о снятии военно-морской блокады США. Корабли всех стран, запускайте двигатели. Пусть течет нефть!», – написал Трамп.

Незадолго до этого премьер—министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил в соцсети Х, что США и Иран достигли «мирного соглашения», меморандум о взаимопонимании будет подписан сторонами 19 июня в Швейцарии.

«Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан», – написал он.

Вечером 14 июня состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаниягу. Согласно сообщениям в израильских СМИ, Нетаниягу пришлось прервать заседание военно-политического кабинета для разговора с президентом США.

По имеющимся данным, Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано уже этой ночью.

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