 

Трамп объявил, что договорился о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной

08.05.2026, 20:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Дональд Трамп в пятницу, 8 мая, официально объявил, что договорился о прекращении огня между Россией и Украиной на период с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

В своей социальной сети Truth Social он написал: «Я рад объявить, что будет установлено ТРЕХДНЕВНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной. Празднование в РФ посвящено Дню Победы, но то же самое касается и Украины, потому что они также были важной частью Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активности, а также обмен 1000 пленных с каждой стороны».

Россия объявила «режим тишины» с нуля часов 8 мая. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны РФ нет даже «имитации попытки» прекратить огонь, и сообщил о массированных атаках дронов и обстрелах минувшей ночью.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.05 / Администрация Трампа опубликовала первую часть ранее засекреченных материалов о НЛО

08.05 / В Норвегии тестируют беспроводную зарядку для электрических кораблей

08.05 / Китайский самосвал Shuanglin K7 может двигаться боком и ездить без водителя

08.05 / Основной беспилотник ВВС США MQ-9А Reaper скоро станет летающим авианосцем для малых дронов

08.05 / Минюст РФ объявил «иностранным агентом» философа Михаила Эпштейна

08.05 / «Одно звучание – одна судьба»: Тулуза и Тулун стали городами-побратимами

08.05 / В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

08.05 / «Зелёные» в Саксонии-Анхальт пригрозили самосожжением в случае победы АдГ на выборах. Рейтинг АдГ после этого побил все рекорды

08.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1535-й день войны

08.05 / Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике