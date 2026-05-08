Трамп объявил, что договорился о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной

Дональд Трамп в пятницу, 8 мая, официально объявил, что договорился о прекращении огня между Россией и Украиной на период с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

В своей социальной сети Truth Social он написал: «Я рад объявить, что будет установлено ТРЕХДНЕВНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной. Празднование в РФ посвящено Дню Победы, но то же самое касается и Украины, потому что они также были важной частью Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активности, а также обмен 1000 пленных с каждой стороны».

Россия объявила «режим тишины» с нуля часов 8 мая. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны РФ нет даже «имитации попытки» прекратить огонь, и сообщил о массированных атаках дронов и обстрелах минувшей ночью.