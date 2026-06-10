Трамп — «Не знаю, будет ли Нетаниягу баллотироваться на выборах»
Поддержать в Patreon
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью АBC, что он не уверен, будет ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу баллотироваться на выборах 2026 года.
«Этот вопрос остается открытым. Я не знаю», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
«У него была потрясающая карьера. Хочет ли он продолжать? Он премьер-министр во время войны. Очень скоро мы одержим победу в этой войне – тем или иным путем», — добавил Трамп.
В политической системе неоднократно в последнее время появлялись сообщения о том, что премьер-министр Нетаниягу взвешивает возможность отказаться от участия в выборах. Однако эти сообщения ни разу не получали подтверждения.
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro