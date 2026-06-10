 

Трамп — «Не знаю, будет ли Нетаниягу баллотироваться на выборах»

10.06.2026, 10:04, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью АBC, что он не уверен, будет ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу баллотироваться на выборах 2026 года.

«Этот вопрос остается открытым. Я не знаю», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

«У него была потрясающая карьера. Хочет ли он продолжать? Он премьер-министр во время войны. Очень скоро мы одержим победу в этой войне – тем или иным путем», — добавил Трамп.

В политической системе неоднократно в последнее время появлялись сообщения о том, что премьер-министр Нетаниягу взвешивает возможность отказаться от участия в выборах. Однако эти сообщения ни разу не получали подтверждения.


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