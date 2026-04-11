 

Томские специалисты работают над системой раннего обнаружения БПЛА

11.04.2026, 11:43, Разное
Ученые из Томского госуниверситета работают над перспективным программно-аппаратным комплексом, ключевой задачей которого станет заблаговременное обнаружение беспилотных авиационных систем различных типов на подходе к защищаемому объекту. Разработку уже представили общественности в ходе недавней выставки «Ростеха» на сессии развития радиоэлектроники.

По словам профессора кафедры прикладной аэромеханики ТГУ Александра Коношонкина, технология основана на работе локатора, который работает в режиме пассивного мониторинга без активации лазера и излучения радиоволн. Благодаря этому местоположение комплекса выявить практически невозможно, а сама система отлично подойдет для защиты нефтезаводов, нефтебаз и других объектов критически важной инфраструктуры.

Профессор ТГУ Александр Коношонкин на выставке «Ростеха»

Также в состав системы включены камеры с ИИ, имеющие широкоугольные объективы, позволяющие полностью захватывать горизонт без каких-либо механических вращений. А при помощи «стереоскопического» зрения можно заметить подозрительные объекты под различными углами и с высокой точностью определить их местоположение. За это отвечает компьютер, анализирующий «картинку» и принятые от антенны локатора сигналы, предоставляя точные координаты объекта, расстояние до него, направление движения и скорость.Источник &#8212 ТГУ

ПОСЛЕДНЕЕ

12.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1509-й день войны

12.04 / Сегодня «Флотилия Сумуда» стартует из Европы — заявленная цель – прорыв блокады Газы

11.04 / Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

11.04 / В Нижнем Новгороде утилизировали 12 тонн соды без маркировки «Халяль»

11.04 / Архиепископом Кентерберийским впервые избрана мусульманка

11.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1508-й день войны

11.04 / «Российская газета» по ошибке опубликовала план по созданию «Прибалтийского федерального округа» в случае выхода США из НАТО

11.04 / Российский «Теледроид» будет доставлен на МКС во втором полугодии 2026 года

11.04 / Армия РФ вновь атаковала Одессу — двое погибших

11.04 / В Госдуме заявили, что приложения из «белых списков» тоже заблокируют, но в последнюю очередь

