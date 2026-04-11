Томские специалисты работают над системой раннего обнаружения БПЛА

Ученые из Томского госуниверситета работают над перспективным программно-аппаратным комплексом, ключевой задачей которого станет заблаговременное обнаружение беспилотных авиационных систем различных типов на подходе к защищаемому объекту. Разработку уже представили общественности в ходе недавней выставки «Ростеха» на сессии развития радиоэлектроники.

По словам профессора кафедры прикладной аэромеханики ТГУ Александра Коношонкина, технология основана на работе локатора, который работает в режиме пассивного мониторинга без активации лазера и излучения радиоволн. Благодаря этому местоположение комплекса выявить практически невозможно, а сама система отлично подойдет для защиты нефтезаводов, нефтебаз и других объектов критически важной инфраструктуры.

Профессор ТГУ Александр Коношонкин на выставке «Ростеха»

Также в состав системы включены камеры с ИИ, имеющие широкоугольные объективы, позволяющие полностью захватывать горизонт без каких-либо механических вращений. А при помощи «стереоскопического» зрения можно заметить подозрительные объекты под различными углами и с высокой точностью определить их местоположение. За это отвечает компьютер, анализирующий «картинку» и принятые от антенны локатора сигналы, предоставляя точные координаты объекта, расстояние до него, направление движения и скорость.Источник — ТГУ