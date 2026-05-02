Темной материи в «нитях» предсказали повышенную светимость

Хотя о темной материи (ТМ) достоверно известно очень мало, считается, что она играет ключевую роль в формировании галактик и крупномасштабной структуры космоса. Поскольку ее природа неизвестна, а проявляет она себя только через гравитацию, ученые надеются обнаружить ТМ косвенно — по продуктам аннигиляции гипотетических частиц, таким как гамма-излучение или нейтрино.

Такие сигналы должны быть особенно сильны в плотных областях, где темная материя распределена неравномерно, «сгустками» внутри галактических гало — обширной области, окружающей галактики и простирающейся за пределы видимого звездного диска. Эти так называемые субгало усиливают общий сигнал, показывая, насколько ярче становится излучение по сравнению с «гладким» распределением вещества.

До сих пор большинство моделей предполагали, что этот эффект зависит в основном от массы гало. Однако теперь ученые показали, что этого недостаточно: важно учитывать, в какой именно части космической паутины — гигантской сети из нитей, особенно насыщенных галактиками (филаментов) и пустот — находится галактика. Напомним, эта структура формируется гравитацией и определяет, как материя собирается и эволюционирует на огромных масштабах.

Для этого исследователи применили численное моделирование и проследили, как свойства ТМ меняются в разных средах. Они учли три ключевых параметра: концентрацию гало (насколько плотна его центральная область), количество субгало и их внутреннюю структуру. Выяснилось, что все эти характеристики систематически зависят от окружения. Например, гало в плотных филаментах формируются раньше, имеют более высокую концентрацию и содержат больше субгало, тогда как в разреженных пустотах они, напротив, менее плотные.

Эти различия затем встроили в стандартные полуаналитические модели и пересчитали ожидаемый сигнал аннигиляции. Результат оказался заметным: при одинаковой массе гало в филаментах могут давать усиление сигнала до 12 процентов выше среднего, а в пустотах он подавлен на 30 процентов. Эффект проявляется по-разному для разных масс: у малых гало различия менее выражены, а у массивных — более.

Физически это просто объяснить: аннигиляция ТМ зависит от квадрата плотности. То есть даже небольшие изменения в концентрации и структуре субгало приводят к заметным изменениям итогового сигнала: в плотных регионах Вселенной субгало компактнее и многочисленнее, что усиливает излучение. В пустотах же все наоборот — структура «размыта», а сигнал слабее.

При учете расстояния субгало до центра гало (и связанных с этим эффектов приливного разрушения) различия становятся еще сильнее, однако общая картина не меняется. Филаменты остаются ярче, пустоты — тусклее.

Результаты работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, важны для будущих поисков ТМ. При выборе объектов для наблюдений нужно учитывать не только массу галактик, но и их положение в космической паутине. В противном случае можно либо переоценить, либо недооценить ожидаемый сигнал. По мнению авторов, космическая среда становится еще одним фактором неопределенности, сравнимым по величине с другими теоретическими допущениями.

Таким образом, ученые открыли путь к созданию более точных моделей, где свойства ТМ рассматриваются не изолированно, а в контексте всей структуры Вселенной. По сути, это шаг к превращению космической паутины из фоновой декорации в полноценный инструмент для изучения темной материи.

Хотя ученые не сомневаются в существовании невидимой массы во Вселенной, гипотез относительно природы темной материи выдвигается очень много. Вот только ни одна из них подтверждения так и не получила.