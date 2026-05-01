В России введут мораторий на налоговые вычеты

1 мая правительство приняло решение о введении моратория на возврат налоговых выплат гражданам до конца года. Это связано с «нестандартной» экономической обстановкой и «напряжённой геополитической ситуацией», пояснили власти.

При покупке жилья, оплате дорогостоящего лечения и в ряде других случаев гражданин может подать заявление на налоговый вычет по НДФЛ (до 2 млн рублей), и эти деньги будут ему перечислены в 4-месячный срок. В правительстве РФ назвали эти расходы «непроизводительными и недопустимыми в условиях наличия присутствия определённой неопределённости» (формулировка процитирована из пресс-релиза без изменений – прим. ред.).

Поэтому председатель правительства принял предложение Минфина о введении до конца года моратория на выплаты по вычетам. Это снизит расходы бюджета, уменьшит бюджетный дефицит на 1,4 трлн рублей и позволит удержать инфляцию в рамках, заданных законом о бюджете. Уже традиционно в пресс-релизе сообщили, что мера пользуется «широкой поддержкой народонаселения».

«От высокой инфляции страдают все, в особенности незащищённые слои населения, поэтому мы неоднократно получали от людей просьбы о прекращении налоговых вычетов», – говорится в сообщении.

