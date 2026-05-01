Вологодская область первой в России запретила упоминания алкоголя в музыке и фильмах

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил, что отныне в регионе запрещена пропаганда алкоголя в «аудио- и аудиовизуальных произведениях» – в музыке и фильмах. По аналогии с наркотиками пропагандой считается любая демонстрация, упоминание или даже намёк.

Филимонов похвалил федеральный центр за эффективную борьбу с наркоманией – запрещённые вещества теперь целиком удалены из песен, кинолент, книг и даже из медицинских и фармакологических справочников. Эту практику, по его словам, необходимо как можно быстрее распространить и на алкоголь.

«Люди почему пьют – потому что видят, что это якобы нормально. Телевизор включают, а там фильм, в фильме водку показывают, допустим, или просто бутылка на столе стоит. И тут хочешь или не хочешь, а подумаешь сразу: а как бы хорошо сейчас было ледяную стопочку опрокинуть, чтобы с инеем на стекле, да квашеными грибочками похрустеть с бородинским хлебом, расслабиться до вкрадчивой, сладострастной дрожи, а там и вторая на подходе, такая же холодная, а к ней уже и буженину несут, – сказал губернатор. – Вот так этот яд людям и пропагандируют, вот с этого всё и начинается – увидел по телевизору, а через пять минут уже мчишься в кабак».

Филимонов не уточнил, как именно будет реализован новый запрет на Вологодчине, но призвал Москву «расширять передовые практики» и начать бороться как с прямой, так и с косвенной рекламой алкоголя в федеральном масштабе.

