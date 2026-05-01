 

Вологодская область первой в России запретила упоминания алкоголя в музыке и фильмах

01.05.2026, 16:00, Разное
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил, что отныне в регионе запрещена пропаганда алкоголя в «аудио- и аудиовизуальных произведениях» – в музыке и фильмах. По аналогии с наркотиками пропагандой считается любая демонстрация, упоминание или даже намёк.

Филимонов похвалил федеральный центр за эффективную борьбу с наркоманией – запрещённые вещества теперь целиком удалены из песен, кинолент, книг и даже из медицинских и фармакологических справочников. Эту практику, по его словам, необходимо как можно быстрее распространить и на алкоголь.

«Люди почему пьют – потому что видят, что это якобы нормально. Телевизор включают, а там фильм, в фильме водку показывают, допустим, или просто бутылка на столе стоит. И тут хочешь или не хочешь, а подумаешь сразу: а как бы хорошо сейчас было ледяную стопочку опрокинуть, чтобы с инеем на стекле, да квашеными грибочками похрустеть с бородинским хлебом, расслабиться до вкрадчивой, сладострастной дрожи, а там и вторая на подходе, такая же холодная, а к ней уже и буженину несут, – сказал губернатор. – Вот так этот яд людям и пропагандируют, вот с этого всё и начинается – увидел по телевизору, а через пять минут уже мчишься в кабак».

Филимонов не уточнил, как именно будет реализован новый запрет на Вологодчине, но призвал Москву «расширять передовые практики» и начать бороться как с прямой, так и с косвенной рекламой алкоголя в федеральном масштабе.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

01.05 / Тусклый остаток сверхновой указал на происхождение космических лучей

01.05 / Dreame H16 Pro Steam: что дают пар и горячая вода в моющем пылесосе

01.05 / В Норвегии поле оказалось «засеяно» серебряными монетами эпохи викингов

01.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1528-й день войны

01.05 / В России заблокируют Bluetooth

01.05 / За последние 100 лет форма человеческих черепов заметно изменилась

01.05 / Верховный суд разрешил передавать уголовную ответственность россиян по наследству

01.05 / Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

01.05 / Ракета «Союз-5» совершила первый полет

01.05 / Прокуратура США опубликовала видео о стрельбе на мероприятии с участием Трампа

