 

В России заблокируют Bluetooth

01.05.2026, 13:00, Разное
Роскомнадзор совместно с Минцифры анонсировал масштабную блокировку протокола Bluetooth на территории всей страны, начиная с 1 сентября текущего года. Ведомства сослались на участившиеся случаи передачи «деструктивного контента» между устройствами на расстоянии до 10 метров, что по мнению чиновников создаёт неуправляемое информационное поле.

Новая система «Барьер-Б» будет встроена в смартфоны на этапе производства, а для старых устройств выпустят обязательное обновление, отключающее радиомодуль. Операторы сотовой связи уже получили предписание глушить любые попытки сопряжения гаджетов в общественных местах, включая метро и торговые центры. Исключение сделано только для медицинского оборудования и военных гарнитур, но и они будут работать под надзором ФСБ.

«Bluetooth давно превратился в чёрный ход для вражеской агитации, – заявил официальный представитель ведомства. – Представьте: человек сидит в очереди к стоматологу, и вдруг его наушники начинают транслировать призывы к несанкционированным акциям, переданные со смартфона соседа».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

