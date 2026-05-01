Верховный суд разрешил передавать уголовную ответственность россиян по наследству

Верховный суд разрешил передавать уголовную ответственность россиян по наследству. Теперь обвинение в совершении преступления и последующее наказание будет включено в общую конкурсную массу наследников.

Согласно рекомендации суда, сразу после смерти наследодателя наследники подлежат взятию под стражу и переводу в ближайшее СИЗО. На них тут же возлагается бремя доказывания своей невиновности.

«Согласно правоприменительной практике, уголовная ответственность должна рассматриваться как особое обременение, входящее в состав наследственной массы наряду с имущественными обязательствами, аналогичными долгам по кредитам. В целях защиты прав потерпевших, а также защиты публичного порядка, равно как и предотвращения последующих преступлений, государство обязано обеспечить преемственность последствий правонарушения, включая, но не ограничивая возложение на наследников бремени участия в соответствующих процедурах», – говорится в пресс-релизе суда.

Судьи отметили, что наряду с уголовной ответственностью предметом наследования могут стать и такие атрибуты уголовного права как непогашенная судимость, занятие высшего положения в преступной иерархии и взяточный долг перед сотрудником правоохранительных органов.

