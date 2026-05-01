 

Верховный суд разрешил передавать уголовную ответственность россиян по наследству

01.05.2026, 11:00, Разное
Верховный суд разрешил передавать уголовную ответственность россиян по наследству. Теперь обвинение в совершении преступления и последующее наказание будет включено в общую конкурсную массу наследников.

Согласно рекомендации суда, сразу после смерти наследодателя наследники подлежат взятию под стражу и переводу в ближайшее СИЗО. На них тут же возлагается бремя доказывания своей невиновности.

«Согласно правоприменительной практике, уголовная ответственность должна рассматриваться как особое обременение, входящее в состав наследственной массы наряду с имущественными обязательствами, аналогичными долгам по кредитам. В целях защиты прав потерпевших, а также защиты публичного порядка, равно как и предотвращения последующих преступлений, государство обязано обеспечить преемственность последствий правонарушения, включая, но не ограничивая возложение на наследников бремени участия в соответствующих процедурах», – говорится в пресс-релизе суда.

Судьи отметили, что наряду с уголовной ответственностью предметом наследования могут стать и такие атрибуты уголовного права как непогашенная судимость, занятие высшего положения в преступной иерархии и взяточный долг перед сотрудником правоохранительных органов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Добавить комментарий

01.05 / За последние 100 лет форма человеческих черепов заметно изменилась

01.05 / Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

01.05 / Ракета «Союз-5» совершила первый полет

01.05 / Прокуратура США опубликовала видео о стрельбе на мероприятии с участием Трампа

01.05 / В VK разоблачён ротшильдовско-соросовский центр, саботирующий разработку мессенджера MAX

01.05 / Предъявлены обвинения террористу, напавшему на евреев в Лондоне

01.05 / У инфузорий нашли способность к обучению и передаче воспоминаний

01.05 / ВСУ — ночью перехвачены 190 из 210 БПЛА. МО РФ — сбит 141 беспилотник, вновь атакованы цели в Туапсе

01.05 / Мамдани выступил в поддержку «флотилии Сумуда», осудив Израиль

01.05 / Госдепартамент США осудил «флотилию Сумуда» — «Прохамасовская инициатива»

