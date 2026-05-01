За последние 100 лет форма человеческих черепов заметно изменилась

В физической и судебной антропологии давно используют коллекции черепов конца XIX — начала XX века как эталонные образцы «современного» человека. Но за последнее столетие во многих странах люди в среднем стали выше и крупнее, что обычно связывают с улучшением питания, здравоохранения и условий жизни. Японский антрополог Сиори Усуи (Shiori Usui) из Научно-исследовательского института полицейских наук в Тибе вместе с коллегами предположила, что эти же факторы могли повлиять и на форму черепа.

Усуи и ее команда решили проверить, действительно ли люди прошлого анатомически похожи на сегодняшних. Чтобы это выяснить, исследователи сравнили 56 черепов японских мужчин и женщин, которые жили между 1900 и 1920 годами, с 56 посмертными КТ японцев, умерших в 2022–2024 годах. Ранее тела последних передали медицинскому факультету Университета Киото для анатомических занятий, а после они попали в музейную коллекцию.

Исследователи не измеряли череп линейкой «в длину и ширину». Вместо этого они создали 3D-модель каждого экземпляра и отметили на ней специальные ориентиры — 161 точку, которые выступали строго определенными анатомическими координатами.

Затем с помощью методов геометрической морфометрии ученые сравнивали расположение всех точек на черепах людей, что позволило выявить определенные различия в общей форме, включая выпуклость лба, ширину черепа и особенности лицевого отдела.

Так выяснилось, что за последние 100 лет в анатомии черепов произошли конкретные изменения: они стали более округлыми. В те времена череп чаще имел вытянутую форму — был длиннее спереди назад и уже по бокам. Теперь эта особенность выражена слабее.

Но на этом перемены не закончились. Скулы современных людей стали уже, верхняя челюсть — шире, а носовая кость более крупной и выступающей. Лоб — более вогнутым, а его граница стала располагаться чуть выше. Костные выступы за ушами — сосцевидные отростки — увеличились и сильнее выдаются наружу.

По мнению авторов научной работы, такие изменения произошли слишком быстро, чтобы объяснить их одной эволюцией. Намного вероятнее — влияние среды, изменения образа жизни и в рационе. Речь идет о более качественном детском питании, улучшении здоровья и употреблении мягкой пищи, которая требует меньше жевательных усилий. Рацион стал калорийнее, богаче белком и микроэлементами, что может усиливать общий рост костей, в том числе и челюстных.

Изменения формы головы зафиксировали только у японцев, но исследователи допустили, что этот процесс не ограничивается одной страной. Усуи предположила, что за пределами Японии анатомическая картина может отличаться, однако общая тенденция, вероятно, будет прослеживаться по всему миру.

Исследователи не измеряли череп линейкой «в длину и ширину». Вместо этого они создавали 3D-модель каждого экземпляра и отметили на ней специальные ориентиры — 161 точку, которые выступали строго определенными анатомическими координатами / © Shiori Usui

Анализ выявил и еще одну неожиданную деталь. Различия между мужскими и женскими черепами сегодня выражены сильнее, чем в начале XX века. У мужчин стали заметнее надбровные дуги, крупнее зоны за ушами и сильнее выступает лицевая часть черепа.

Усуи и ее коллеги ожидали противоположного результата. Они предполагали, что из за схожего образа жизни мужчин и женщин анатомические различия между полами не будут такими явными. Однако данные указали на усиление полового диморфизма. Эти выводы подтверждают авторы предыдущего исследования, опубликованного в 2020 году. Тогда они выявили похожие анатомические различия между черепами мужчин и женщин.

Изменения формы черепа за последние 100 лет — не уникальное явление, обнаруженное японскими специалистами. В 2000 году американские ученые опубликовали работу, в которой, наоборот, сообщали об общей тенденции к более овальной форме головы, а не к округлой.

Однако к противоположным результатам американские исследователи могли прийти по двум причинам: либо они использовали менее точные методы, чем команда Усуи, либо это может быть связано с демографией США. В XX веке Америка пережила несколько крупных волн миграции, что напрямую повлияло на состав населения страны. Если в выборку попадали люди разного происхождения, то это могло повлиять на антропологические измерения (если за 100 лет состав населения заметно меняется, то средние антропологические параметры — форма черепа, рост, пропорции лица и другие признаки — тоже могут смещаться).

Некоторые эксперты, в числе которых и итальянский криминалист Франческо Каппелло (Francesco Cappello) из Университета Палермо, считают, что если современные черепа действительно отличаются от черепов столетней давности, то старые формулы определения пола могут работать хуже. Значит, методы судебной антропологии необходимо обновить.

Отметим, несмотря на интригующие выводы команды Усуи, к ним следует относиться с осторожностью. Во-первых, слишком слабая выборка: 112 человек мало, чтобы судить о всем населении Японии за последние 100 лет.

Во-вторых, авторы изучали черепа только японцев, переносить результаты исследования на жителей Южной Америки, Европы или Африки ошибочно. У разных популяций разная генетическая история, разный рацион, разная медицина. Поэтому любые выводы об изменениях формы черепа справедливы только для изученной популяции.

Научная работа вышла в журнале American Journal of Biological Anthropology.