 

В Северной Македонии расследуют поджог синагоги в Скопье

01.05.2026, 17:34, Разное
  Поддержать в Patreon

По данным разведывательной службы Северной Македонии, поджог синагоги в Скопье, произошедший в прошлом месяце, связан с джихадистской группировкой «Исламское государство».

В результате инцидента, происшедшего 12 апреля, никто не пострадал, но входу в здание был причинен ущерб.

Агентство национальной безопасности сообщило о проведении обысков и аресте семи человек, предположительно являющихся «членами радикальной группы, идеологически связанной с глобальной сетью Исламского государства».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике