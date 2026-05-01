В Норвегии поле оказалось «засеяно» серебряными монетами эпохи викингов

Первыми, кто наткнулся на монеты, были два норвежских кладоискателя-любителя Вегард Серли и Руне Сэтре. Десятого апреля они, договорившись с землевладельцем, решили пройти с металлоискателями поле возле городка Рена на востоке Норвегии. Это поле прежде никогда не обыскивали с помощью металлоискателей.

Как сообщило издание Science Norway, вскоре Серли и Сэтре нашли 19 старинных монет, после чего остановили поиски и связались с археологами. Когда к поиску присоединились специалисты, в первый же день число найденных монет достигло 70 и с каждым днем продолжало расти, устанавливая все новые рекорды.

К концу апреля была преодолена отметка в три тысячи монет. Это сделало Мерстадский клад, названный так по названию близлежащей фермы, самым большим кладом монет эпохи викингов, когда-либо найденным в Норвегии.

По мнению археологов, скорее всего, на поле гораздо больше монет, которые только предстоит найти. Вероятно, изначально клад зарыли в кожаном мешке или другом контейнере из органического материала, который со временем разрушился. Позднее поле регулярно вспахивали, и плугом монеты разметало по большой территории.

Большую часть клада уже доставили в Музей культурной истории в Осло, где специалисты проведут его консервацию и изучение. По предварительным оценкам, сделанным экспертом по монетам профессором Свейном Харальдом Гулльбекком, Мерстадский клад относится к концу эпохи викингов и был закопан в землю примерно в 1050 году.

Специалистов удивила исключительно хорошая сохранность монет — многие выглядят почти как новые. Почва на поле содержит очень мало камней, что, возможно, защитило серебро от сильного истирания в течение столетий вспашки, предположили ученые.

Большинство идентифицированных на сегодня монет — немецкие и английские. «Это типично для находок по всей Северной Европе. Такие деньги можно назвать евро или долларами эпохи викингов», — объяснил Гулльбекк.

На практике эти монеты функционировали как общая серебряная валюта на обширных территориях Северной Европы. Их присутствие на норвежском поле напоминает о том, что Норвегия эпохи викингов не была изолирована от остального мира, добавил профессор.

Наиболее исторически ценным элементом клада оказались норвежские монеты. Король Норвегии Харальд III Суровый основал норвежскую национальную систему чеканки монет после своего возвращения из Византии около 1045 года, поэтому местные монеты, должно быть, были относительно новыми, когда их закопали в землю, отметил Гулльбекк.

Ученым пока не ясно, почему клад зарыли в землю именно в этом месте. Исследования с помощью георадара не выявили поблизости следов древних зданий или каких-либо других сооружений.

Что касается причин, по которым кто-то решил спрятать деньги в земле, то, по словам Гулльбекка, в эпоху викингов это было довольно распространенным явлением: люди использовали землю как своего рода сейф, пытаясь сохранить ценности от воров или войны. При этом очень часто богатство так и оставалось там, где его закопали.

По оценкам профессора, деньги, зарытые на Мерстадском поле, могли быть в середине XI века довольно серьезным капиталом. Хотя записей о ценах в скандинавском регионе в этот период не сохранилось, судя по договорам купли-продажи недвижимости XII-XIII веков, этой суммы могло хватить на покупку фермы.

Археологи планируют продолжить изучение поля и прилегающих к нему территорий на протяжении по крайней мере еще двух сезонов, поскольку при перекопке почвы могут появиться новые находки, включая монеты, которые пропустили во время предыдущих раскопок.