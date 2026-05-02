 

Глава полиции Лондона — еврейская община Великобритании находится под угрозой

02.05.2026, 8:34, Разное
Марк Роули, глава полиции Лондона (Скотленд-Ярд), отметил в интервью газете The Times, что еврейская община Великобритании находится под угрозой исторического масштаба, а социальные сети провоцируют «эпидемию» антисемитизма.

«Британские евреи значатся в списках ненависти каждой расистской и экстремистской группировки», – подчеркнул Роули. По его словам, община оказалась в точке, где пересекаются интересы крайне левых радикалов, исламистских и крайне правых террористов, а также враждебных государств, включая угрозы со стороны Ирана. На вопрос о том, является ли текущий уровень угрозы самым высоким за всю историю, Роули ответил: «Это действительно так».

Эти заявления прозвучали на фоне повышения уровня террористической угрозы в Великобритании до «серьезного», что означает высокую вероятность терактов. Накануне полиция предъявила обвинение в покушении на убийство мужчине, который в прошлую среду напал с ножом на двух евреев – это стало очередным инцидентом в серии нападений на представителей общины. По словам Роули, евреи вынуждены менять свой образ жизни из-за страха за свою безопасность, что он назвал «чудовищным положением дел».

