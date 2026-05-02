Таланкин сообщил, что случайно сломал вторую статуэтку «Оскара», которую ему прислали вместо потерянной

Режиссёр Павел Таланкин* сообщил, что ему прислали вторую статуэтку премии «Оскар» вместо той, которая потерялась при перелёте в Германию, однако при распаковке он её случайно сломал.

По словам Таланкина, новый «Оскар» слишком тщательно упаковали, и когда он пытался снять защитную пузырчатую плёнку, на статуэтке появилась поперечная трещина от чрезмерного усилия. Деятель киноискусства попытался её заклеить, но использовал для этого бытовой клей для обуви с соединениями серы – они прореагировали с золотым напылением и основным сплавом и ещё больше испортили статуэтку. Кроме того, пытаясь отчистить клей, Таланкин уронил награду и у неё откололось основание.

«Мне сказали, что в аэропорту всё-таки нашли мою первую статуэтку, поэтому я поначалу думал, что ничего страшного не случилось – хотя бы один «Оскар» у меня будет, – сказал он. – Но потом они объявили, что меня подозревают в попытке незадекларированного провоза ювелирного изделия с огромной рыночной стоимостью. Завтра я поеду в суд, и думаю, мы со всем разберёмся. Здесь явно произошло какое-то недоразумение».

* признан в России иностранным агентом, лишён звания режиссёра по решению Мосгорсуда от 20.03.2026, лишён статуэтки «Оскар» по решению Мосгорсуда от 02.04.2026

