 

В Нью-Йорке мальчик из ультраортодоксальной семьи насмерть сбит школьным автобусом

02.05.2026, 7:03, Разное
  Поддержать в Patreon

В районе Вильямсбург в Нью-Йорке 9-летний мальчик из ультраортодоксальной семьи был насмерть сбит школьным автобусом.

ДТП произошло в тот момент, когда мальчик, Йоэль Якубович, шел в йешиву, расположенную в центре квартала сатмарских хасидов.

Водитель автобуса (49 лет) покинул место происшествия после аварии, но вернулся обратно, когда получил сообщение о случившемся. Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани опубликовал соболезнования семье погибшего, заявив, что он «потрясен этой трагедией».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике