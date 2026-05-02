 

Самая большая в Империи клюкальная линия открылась на Уральской вагонной мануфактуре

02.05.2026, 11:00, Разное
Имперский министр рукоделия и торга, граф Василий Муторов прибыл с инспекцией в Нижний Тагил, где визитировал на главном ратном предприятии государства — Уральской вагонной мануфактуре. 

УВМка – так ласково называют свою градообразующую кормилицу мещане – выпускает пушки, ядра, танки, колчаны, стрелы, артиллерийские орудия и прочую утварь для испуга наших супостатов и спокойствия подданных Российской империи. А недавно на мануфактуре запустили самую большую в стране линию по производству клюкала.

«Смотрите, граф, вот тут полностью отечественная автоматизированная линия, закупленная в Маньчжурии. По движущейся дорожке идёт пластина металла, и её регулярно простреливают како* холопов с двух сторон. На выходе получаем высокотехнологичное изделие», – лаконично пояснил за производственный процесс главный розмысл** державы, известный изобретатель Савелий Гречкин.

Затем все клюкала оперативно поступают в войска. По словам Гречкина, пока жалоб на качество не было. Министр Муторов похвалил его и выделил розмыслу со своего плеча соболиную шубу, а себе высокий гость забрал сотню клюкал и заявил, что будет их лично испытывать.

* Двадцать

** инженер

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

