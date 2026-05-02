 

Премьер-министр Великобритании — запрет пропалестинских маршей может быть оправдан

02.05.2026, 12:04, Разное
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запрет некоторых пропалестинских и антиизраильских маршей может быть оправдан, а лозунг «глобализируйте интифаду» является неприемлемым.

Стармер находится под давлением, требующим принятия мер на фоне резкого роста числа антисемитских нападений.

«Я большой защитник свободы самовыражения и мирных протестов, – заявил он в интервью BBC. – Но когда звучат такие лозунги, как «глобализируйте интифаду», это совершенно выходит за рамки допустимого. Очевидно, что в отношении этого должны быть приняты более жесткие меры».

Стармер подчеркнул, что всегда будет защищать право на протест, однако выразил обеспокоенность влиянием происходящего на еврейскую общину.

