Премьер-министр Великобритании — запрет пропалестинских маршей может быть оправдан

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запрет некоторых пропалестинских и антиизраильских маршей может быть оправдан, а лозунг «глобализируйте интифаду» является неприемлемым.

Стармер находится под давлением, требующим принятия мер на фоне резкого роста числа антисемитских нападений.

«Я большой защитник свободы самовыражения и мирных протестов, – заявил он в интервью BBC. – Но когда звучат такие лозунги, как «глобализируйте интифаду», это совершенно выходит за рамки допустимого. Очевидно, что в отношении этого должны быть приняты более жесткие меры».

Стармер подчеркнул, что всегда будет защищать право на протест, однако выразил обеспокоенность влиянием происходящего на еврейскую общину.