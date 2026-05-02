Союз демократических политиков России в Вильнюсе объяснил, когда призывы к убийствам считаются «деколонизационной риторикой»

В ПАСЕ представили 300-страничный доклад о том, как отличить варварство от «деколонизационной риторики». Авторы труда заявляют, что если «ичкерийские активисты» обещают отсечь головы неверным европейским бюрократам, в этом можно усмотреть «самобытную форму прямой демократии».

В докладе, в частности, говорится: классификация оппонента как «неверного» автоматически выводит конфликт из правового поля в теологический диспут, делая обвинения в экстремизме юридически ничтожными. Вильнюсские теоретики настаивают, что традиционные ценности малых народов не обязаны укладываться в монотеистические рамки и европейские конвенции. Исключение составляют ситуации, когда от ситуации страдают (или могут пострадать) граждане Израиля.

Глава центра «Дом Ингрии» Екатерина Кузнецова разъяснила делегатам суть метафор.

«Требование отрезать голову нельзя воспринимать буквально, потому что на самом деле это приглашение к дискуссии о границах суверенитета. Когда говорят о крови, имеют в виду горизонтальные связи в гражданском обществе. Осуждать подобные метафоры – это и есть токсичное имперское мышление во всей своей сомнительной красе», – сказала она.

