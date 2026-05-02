 

Пентагон объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии

02.05.2026, 11:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Пентагон официально объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. Процесс должен завершиться в течение ближайших 6-12 месяцев.

Официально Пентагон называет это «пересмотром расстановки сил в Европе».

В Германии дислоцировано около 36000 американских военных. Вывод 5000 человек составляет примерно 14% от всего контингента.

Заявление о возможном сокращении американского военного контингента в Германии было сделано Трампом после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что «иранцы сильны, они унижают США», и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, «вообще не имея стратегии».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.05 / Премьер-министр Великобритании — запрет пропалестинских маршей может быть оправдан

02.05 / Темной материи в «нитях» предсказали повышенную светимость

02.05 / Самая большая в Империи клюкальная линия открылась на Уральской вагонной мануфактуре

02.05 / Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

02.05 / Ратко Младича, приговоренного к пожизненному сроку за геноцид, просят отпустить его в хоспис

02.05 / Таланкин сообщил, что случайно сломал вторую статуэтку «Оскара», которую ему прислали вместо потерянной

02.05 / Глава полиции Лондона — еврейская община Великобритании находится под угрозой

02.05 / В Нью-Йорке мальчик из ультраортодоксальной семьи насмерть сбит школьным автобусом

01.05 / В России введут мораторий на налоговые вычеты

01.05 / В Северной Македонии расследуют поджог синагоги в Скопье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике