 

Связанные с Ираном хакеры заявили о взломе устройств, принадлежащих Герци А-Леви

09.04.2026, 11:23, Разное
Хакеры проиранской группы Handala объявила о взломе устройств, принадлежащих бывшему начальнику генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

Группа Handala опубликовала на своем сайте сообщение о том, что ей удалось собрать «более 19000 конфиденциальных изображений и видео с самых секретных совещаний» А-Леви. «Все ваши сверхсекретные объекты, кризисные штабы, карты и мельчайшие детали ваших командных центров уже давно являются для нас открытой книгой», – утверждают хакеры.

Группа опубликовала несколько фотографий и видео, на которых А-Леви запечатлен во время посещения военных баз, проведения брифингов и совещаний, а также в абинете. Кроме того, были опубликованы семейные фотографии и удостоверения личности самого А-Леви и его жены.

