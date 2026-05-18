 

Студент создал из газонокосилки дроида BD-X из вселенной Звездных войн

18.05.2026, 11:04, Разное
Студент-инженер Кейден Кнапик в рамках дипломной работы построил маленького шагающего робота, который весьма напоминает BD-X из вселенной Звездных войн. Он использует язык тела для взаимодействия с людьми. Кнапик сумел доказать, что такого робота можно собрать в гараже и без особых затрат – он обошелся ему всего в $2800.

Примечательный факт, что у студента были минимальные познания в робототехнике, поэтому он пошел самым простым путем. Энергетическую установку он позаимствовал у газонокосилки, двигатели Robstride для суставов купил в онлайн-магазине, для ориентации робота в пространстве поставил инерциальный блок и датчики от смартфона. Половина деталей напечатана на домашнем 3D-принтере, самые нагруженные части вырезаны из алюминия на станке с ЧПУ.

Так как Кнапик не сильный программист, он создал цифровую копию робота внутри платформы симуляции робототехники NVIDIA. И затем на протяжении миллионов сессий менял параметры положения робота в пространстве, чтобы обучить его адаптироваться к разным условиям. Полученную модель он перенес на физическое шасси и после доработок робот научился уверено шагать по разным поверхностям, включая наклонные — а также выполнять простые жесты.

Исходные коды и чертежи своего робота Кнапик выложил в свободный доступ. Сейчас он проектирует его уменьшенную версию, постройка которой обойдется всего в $400. И это один из лучших примеров того, как изменилась современная робототехника – то, что раньше было безумно дорого, сложно и доступно лишь корпорациям, теперь стало игрушкой в руках энтузиастов. Остается надеяться, что Disney не станет по своей привычке подавать на вчерашнего студента в суд.

Источник &#8212 Knapik

