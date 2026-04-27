Стрелявшему на приеме в Вашингтоне предъявлено обвинение в покушении на президента США

31-летнему Коулу Томасу Аллену, открывшему огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, предъявлены обвинения в покушении на президента США, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении оружия в ходе насильственного преступления, пишет Reuters.

В случае признания виновным Аллену грозит пожизненное заключение.

Прокурор Джослин Баллантайн сообщила суду, что подозреваемый прибыл в Вашингтон из Калифорнии поездом, имея при себе помповое ружье 12-го калибра и три ножа. Накануне нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и изложил планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.