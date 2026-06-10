 

Стрельба в ЮАР, среди 12 погибших – женщины

10.06.2026, 11:03, Разное
  Поддержать в Patreon

12 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбе в незаконном поселении Кливленд – пригороде Йоханнесбурга. Среди погибших девять мужчин и три женщины.

Как сообщила полиция, злоумышленников было более 10 человек. Автомобиль Toyota высадил их на расположенной поблизости заправочной станции. Они вошли в поселок с двух сторон и открыли огонь в нескольких местах, а затем скрылись на том же автомобиле.

«Мотивы их действий на данный момент неизвестны. Ведется расследование», – говорится в сообщении полиции.

ЮАР занимает одну из ведущих позиций в мире по уровню насилия. В стране действуют многочисленные преступные группировки. Ежедневно здесь убивают около 60 человек. На руках у граждан находятся миллионы единиц стрелкового оружия, половина которого незаконно.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.06 / За заграничные переводы будут взимать НДС и таможенные пошлины

10.06 / Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов за критику режима

10.06 / Туроператоров обяжут на каждую заграничную путёвку продавать по две внутрироссийских

10.06 / Трамп — «Иран слишком долго тянул с переговорами»

10.06 / Астрономы нашли объяснение для части «пропавшей» массы Млечного Пути

10.06 / Бывший пилот Air Canada обвинен в том, что в течение 16 лет летал без надлежащей лицензии

10.06 / В Белфасте предъявлены обвинения суданцу, попытавшемуся отрезать голову прохожему

10.06 / В берестяном дневнике Рюрика найден рецепт водки «Столичная»

10.06 / Популярный безрецептурный БАД заподозрили в ускорении развития болезни Альцгеймера

10.06 / Российская нейросеть в пять раз улучшила «картинку» штормов в Арктике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике