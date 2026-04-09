 

США — подозреваемый в убийстве 23-летней украинской беженки признан недееспособным

09.04.2026, 12:53, Разное
Психиатры признали недееспособным 35-летнего Декарлоса Брауна-младшего, подозреваемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в вагоне трамвая в американском городе Шарлотт в августе 2025 года.

Адвокаты Брауна представили в суд округа Мекленбург результаты психиатрической освидетельствования, проведенного в декабре в больнице округа Гранвилль. Медики постановили, что он непригоден для судебного разбирательства.

Окончательное решение о недееспособности должен принять суд. Отметим, что против Брауна выдвинуты обвинения в убийстве первой степени, и ему грозит смертная казнь. Еще одна статья обвинения – насильственные действия на транспорте, повлекшие за собой смерть.

Согласно материалам дела, убийца подошел к сидевшей в вагоне девушке три удара ножом, а затем скрылся. Убийство вызвало большой общественный резонанс. С призывом жестоко покарать преступника выступил и президент США Дональд Трамп.

«Я увидел чудовищное видео, на котором прекрасная, талантливая молодая украинская беженка, недавно переехавшая в Шарлотту с семьей, чтобы спастись от ужасов войны в своей стране, убита в метро «животным», которое, будь у нас в стране Сильный Закон и Порядок, никогда не оказалось бы на свободе и не смогло бы совершить это чудовищное преступление», – написал он, возложив ответственность на стоящих у власти в штате демократов.

10.04 / Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

