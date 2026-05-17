СМИ: стрельбу в элитном подмосковном лицее устроил сын депутата, которого травили из-за «нищебродского» кипрского гражданства

Стрельбу в элитном подмосковном лицее имени Петра Авена устроил сын депутата Государственной думы Сергея Кулябина, сообщили сразу несколько новостных Telegram-каналов. По предварительным данным, 15-летнего Игоря Кулябина травили сверстники из-за непрестижного кипрского паспорта – они называли его «нищебродским» и советовали Игорю «валить на Кипр к другим лузерам».

Один из знакомых юноши рассказал, что он давно хотел гражданство США, как у его отца, но тот говорил, что американский паспорт надо ещё заслужить хорошим поведением.

«Фактически Сергей Михайлович не делал Игорю американский паспорт из-за проблем, возникших при Трампе, там сейчас просто парализована система натурализации, – поделился ученик, попросивший не называть его имя. – У нас почти все на параллели, кто с гражданством США, сделали себе его ещё при Байдене, а за последние годы очень мало кому выдали. Насколько я знаю, только сыну кого-то из Минцифры дали недавно [паспорт Соединённых Штатов], но там за особые заслуги вся семья получила».

По словам омбудсмена по делам «золотой молодёжи» Мары Багдасарян, сложившаяся ситуация в целом не удивительна.

«У 72% детей депутатов Госдумы сейчас именно паспорта США, ещё у 12% – британские, у 10% – французские. Разумеется, гражданин Кипра в такой среде будет как белая ворона. Это уровень Заксобрания какого-нибудь, причём совсем регионального, – пояснила она. – Я думаю, тут надо с родителями в первую очередь говорить, почему сына в такое неловкое положение поставили, чем он так провинился, что нельзя было хотя бы во Франции или Испании ему гражданство оформить».

Как сообщили источники в правоохранительных органах, в результате стрельбы никто не пострадал – юноша «скорее пугал, чем хотел кого-то убить, но потом сам испугался». Прибывшие на место стражи порядка уговорили молодого человека отдать отцовский пистолет Beretta M9, и вернули его законному владельцу.

