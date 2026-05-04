 

Швейцария рассекретит архивное досье на нацистского преступника Йозефа Менгеле

04.05.2026, 15:33, Разное
Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) объявила в понедельник, 4 мая, о решении открыть публичный доступ к архивному досье нацистского врача Йозефа Менгеле. Доступ будет предоставлен на условиях и с ограничениями, которые еще предстоит определить.

Решение стало результатом судебной жалобы историка Жерара Веттштейна, оспорившего отказ спецслужбы в предоставлении документов. Ранее NDB отклоняла все запросы, ссылаясь на 80-летний срок ограничения доступа. Последний раз просьба о доступе была отклонена в феврале 2026 года.

Издание Watson.ch пишет, что теперь разведслужба признала, что доступ к досье должен быть открыт. В 2001 году правительство Швейцарии постановило, что архивные материалы, изученные независимой комиссией Бергье в рамках расследования роли страны в период нацизма, должны быть в целом открыты для общественности. Федеральный архив подтвердил, что досье Менгеле относится к этой категории. NDB намерена использовать этот случай для пересмотра общей политики доступа к засекреченным архивам.

Досье представляет особый интерес для исследователей, поскольку может содержать сведения о пребывании Менгеле в Клотене (кантон Цюрих) в марте 1961 года и ответить на вопрос, каким образом международный разыскиваемый военный преступник смог беспрепятственно покинуть Швейцарию.

Менгеле занимал должность врача СС в лагере смерти Аушвиц, где проводил отбор заключенных, отправляя сотни тысяч людей в газовые камеры, и ставил изуверские медицинские эксперименты на узниках, в том числе на близнецах. После войны он бежал в Южную Америку и в 1979 году утонул во время купания в Бразилии, где жил под вымышленным именем.

Около года назад немецкий общественный телеканал MDR обнаружил в аргентинских архивах считавшееся утерянным полицейское досье на Менгеле. Документы содержали подробные сведения о его пребывании в Аргентине и, в частности, свидетельствовали о том, что в 1959 году он подал запрос на въезд в ФРГ под собственным именем. Этот факт, ранее был неизвестен исследователям.

