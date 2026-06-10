Шесть государств ввели санкции против поселенческого насилия, Смотричу запрещен въезд во Францию

Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Франция выступили с совместным заявлением о введении санкций против организаций, которые, как утверждаются, причастны к финансированию и обеспечению насильственных атак поселенцев против палестинцев.

«Цель этого решения – заставить поселенцев-экстремистов нести ответственность за чудовищные проявления поселенческого насилия», – говорится в заявлении. В случае отказа израильского правительства противодействовать поселенцам санкции могут быть расширены.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро запретил въезд на территорию страны министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, который курирует вопросы поселенческого движения в министерстве обороны, трем лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу.

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