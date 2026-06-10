 

Шесть государств ввели санкции против поселенческого насилия, Смотричу запрещен въезд во Францию

10.06.2026, 10:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Франция выступили с совместным заявлением о введении санкций против организаций, которые, как утверждаются, причастны к финансированию и обеспечению насильственных атак поселенцев против палестинцев.

«Цель этого решения – заставить поселенцев-экстремистов нести ответственность за чудовищные проявления поселенческого насилия», – говорится в заявлении. В случае отказа израильского правительства противодействовать поселенцам санкции могут быть расширены.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро запретил въезд на территорию страны министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, который курирует вопросы поселенческого движения в министерстве обороны, трем лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.06 / За заграничные переводы будут взимать НДС и таможенные пошлины

10.06 / Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов за критику режима

10.06 / Туроператоров обяжут на каждую заграничную путёвку продавать по две внутрироссийских

10.06 / Трамп — «Иран слишком долго тянул с переговорами»

10.06 / Астрономы нашли объяснение для части «пропавшей» массы Млечного Пути

10.06 / Бывший пилот Air Canada обвинен в том, что в течение 16 лет летал без надлежащей лицензии

10.06 / В Белфасте предъявлены обвинения суданцу, попытавшемуся отрезать голову прохожему

10.06 / В берестяном дневнике Рюрика найден рецепт водки «Столичная»

10.06 / Популярный безрецептурный БАД заподозрили в ускорении развития болезни Альцгеймера

10.06 / Российская нейросеть в пять раз улучшила «картинку» штормов в Арктике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике