 

«Шарлатаны, если не хуже» — Трамп угрожает преследованием за материалы о деталях соглашения с Ираном

08.04.2026, 19:23, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором пригрозил федеральным расследованием СМИ, распространяющим неподтвержденную информацию о ходе переговоров. Отдельно он выделил телеканал CNN, занимающий в его отношении критическую позицию.

«Люди, не имеющие никакого отношения к переговорам США и Ирана, посылают многочисленные договора, списки и письма. Во многих случаях, это мошенники и шарлатаны, если не хуже. Федеральное расследование выведет их на чистую воду», – сообщил он.

Он отметил, что есть только один список пунктов, приемлемых для США, и именно этот список обсуждается за закрытыми дверями: «Он в основе соглашения о перемирии. Остальное – Fake news, как вчерашний репортаж CNN, цитировавший «источник», у которого не было никаких полномочий».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике