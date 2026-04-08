«Шарлатаны, если не хуже» — Трамп угрожает преследованием за материалы о деталях соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором пригрозил федеральным расследованием СМИ, распространяющим неподтвержденную информацию о ходе переговоров. Отдельно он выделил телеканал CNN, занимающий в его отношении критическую позицию.

«Люди, не имеющие никакого отношения к переговорам США и Ирана, посылают многочисленные договора, списки и письма. Во многих случаях, это мошенники и шарлатаны, если не хуже. Федеральное расследование выведет их на чистую воду», – сообщил он.

Он отметил, что есть только один список пунктов, приемлемых для США, и именно этот список обсуждается за закрытыми дверями: «Он в основе соглашения о перемирии. Остальное – Fake news, как вчерашний репортаж CNN, цитировавший «источник», у которого не было никаких полномочий».