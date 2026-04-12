Сегодня «Флотилия Сумуда» стартует из Европы — заявленная цель – прорыв блокады Газы

Сегодня, 12 апреля, участники международной акции «Флотилия свободы» («Флотилия Сумуда») стартуют из Европы, планируя следовать к восточной части Средиземного моря с целью прорыва морской блокады Газы.

Основной выход запланирован из Барселоны (Испания). Около 20 судов, вышедших ранее из Франции, уже следуют в сторону Италии.

По сведениям организаторов, конвой намерен следовать в сторону сектора Газы, делая остановки в Сиракузах на Сицилии и в Иерапетре на Крите. В случае возобновления войны в Иране «флотилия», по всей видимости, на некоторое время замедлит продвижение к Газе.

Как сообщают поддерживающие акцию структуры, в нынешней миссии должны участвовать более 70 судов и около 1000 добровольцев из десятков стран. Речь идет о самой крупной подобной попытке за все время проведения таких кампаний. Организаторы заявляют, что цель акции – доставка помощи Газе и попытка прорвать израильскую морскую блокаду.

Имена известных участников нынешней флотилии официально пока не подтверждены. Ранее с этой акцией ассоциировались Грета Тунберг, Сьюзан Сарандон и Ада Колау. Подтверждено участие судна Arctic Sunrise организации Greenpeace и гуманитарной структуры Open Arms.

Начало акции планировалось на март 2026 года. Но старт отложили на фоне войны против Ирана и «Хизбаллы» в Ливане.

Подобные акции предпринимались неоднократно с 2010 года, однако завершались перехватом судов израильскими силами. Последние попытки, в том числе в 2025 году, также были остановлены, а участники задержаны и депортированы.

Израильские СМИ сообщали, что за финансированием этих акций стоит террористическая организация ХАМАС.