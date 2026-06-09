 

Россия атаковала Чугуев, среди погибших беременная женщина

09.06.2026, 12:04, Разное
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Три человека погибли и еще несколько получили ранения в ночь на 9 июня в результате российского воздушного удара по городу Чугуев в Харьковской области Украины. Среди жертв – двое мужчин и 22-летняя беременная женщина.

«В результате ракетного удара повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры», – сообщила областная прокуратура. 9 июня объявлено в городе траурным днем.

Воздушный удар был нанесен и по Харькову. Здесь в результате задействования ракет и беспилотных летательных аппаратов зафиксировано 11 попаданий. Известно об 15 пострадавших, среди которых дети.


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