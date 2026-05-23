Российские учёные доказали, что зелёнка помогает защититься от пагубного влияния VPN

Ведущий научный сотрудник Института терапии РАН Гамлет Лероян в эфире телеканала «Россия-24» рассказал об эффективном способе снизить вред здоровью при использовании VPN.

Оказалось, что для защиты организма от пагубного влияния западных технологий необходимо минимум за три часа до включения VPN обработать всё тело зелёнкой.

«Бриллиантовый зелёный – это великая вещь, наряду с изолентой и пенициллином она спасла сотни миллионов жизней. Как нам удалось недавно доказать, этот это вещество эффективно и против гамма-лучей, которые появляются во время использования VPN», – сказал Лероян.

Доктор медицинских наук призвал граждан «не перебарщивать с зелёнкой» и использовать её вместе с запрещёнными сервисами не чаще двух раз в неделю.

