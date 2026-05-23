Взрыв на судоверфи в Нью-Йорке — один человек погиб, 36 ранены

Один человек погиб и 36 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего на судостроительном заводе в районе Статен-Айленд в Нью-Йорке. Как пишет Associated Press со ссылкой на официальные данные городских властей, большинство пострадавших — сотрудники экстренных служб и пожарные.

По информации пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), сигнал о происшествии на верфи поступил около 15:30 по местному времени. Сообщалось, что двое рабочих оказались заблокированы в замкнутом пространстве внутри металлического складского здания на пирсе, где вспыхнул сильный пожар.

Во время проведения поисково-спасательной операции и тушения огня на объекте прогремел второй, более мощный взрыв. В результате этого взрыва тяжелые травмы получили несколько сотрудников пожарной службы и несколько гражданских лиц. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.

На месте происшествия продолжают работать крупные силы спасателей и следственные органы, выясняющие причины и обстоятельства инцидента.