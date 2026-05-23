 

В результате взрыва газа на угольной шахте на севере Китая погибли более 80 человек

23.05.2026, 8:30, Разное
По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в результате взрыва газа на угольной шахте в северной китайской провинции Шаньси погибли не менее 82 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал власти «приложить все усилия» для оказания помощи пострадавшим и проведения поисково-спасательных операций, а также распорядился провести тщательное расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Премьер-министр Ли Цян поддержал эти указания, призвав к своевременному и точному обнародованию информации и строгой подотчетности.

