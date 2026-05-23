Любовь к музыке оказалась связана с привычкой читать под нее

Вопрос о влиянии фоновой музыки на чтение остается спорным в науке. Так, существуют два противоборствующих подхода. Первый утверждает, что музыка отвлекает, конкурируя с обработкой текста за общие и весьма ограниченные когнитивные ресурсы человека. В 2013 году ученые показали, что отвлечение может происходить как из-за акустической изменчивости звуков, так и из-за неожиданных отклонений в музыкальном потоке, причем захват внимания отклонением частично поддается сознательному контролю.

Второй подход предполагает, что музыка может улучшать выполнение задач через повышение физиологического возбуждения и создание позитивного эмоционального фона. Исследование 2001 года показало, что улучшение пространственного мышления после прослушивания музыки связано именно с подъемом настроения и уровня активности.

Параллельно опросы стабильно показывают, что привычка читать под музыку массово распространена среди студентов. По данным одного из последних исследований, 75% из них слушают музыку во время учебы.

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) провели исследование, показавшее, какие индивидуальные особенности предсказывают выбор в пользу музыки или тишины при учебном чтении. Они опросили 226 студентов университета. Участники заполнили анкету о музыкальных привычках во время различных занятий, затем прошли тест на объем памяти, опросник склонности к блужданию мыслей и опросник для измерения вовлеченности в музыку. Результаты исследования опубликовали в журнале Psychology of Music.

Анализ показал, что 54% опрошенных слушают музыку при учебном чтении, 46% избегают ее. Для чтения самыми популярными жанрами оказались классика (48%) и рок (33%). При этом 78% опрошенных отказывались от песен с текстом при чтении, а 54% выбирали медленный темп. Для сравнения: при выполнении легких рутинных дел 95% предпочитали быструю музыку, а 64% — с вокалом.

Любимая музыка помогает справиться с похмельем Музыка действительно может послужить эффективным средством против похмелья. Но только для настоящих меломанов – и при грамотно выбранном треклисте. naked-science.ru

Главными причинами включить музыку были желание повысить концентрацию (57%), заглушить внешний шум (50%), усилить мотивацию (49%) и получить удовольствие (37%). Среди тех, кто слушает музыку, 94% оценили ее как полезную, а 60% — как «очень полезную». В противоположной группе 86% назвали причиной отказа от музыки именно то, что она их отвлекает.

Авторы исследования выяснили отсутствие связи между когнитивными показателями и выбором слушать музыку или читать в тишине. Ни объем памяти, ни склонность к блужданию мыслей не коррелировали с этим поведением. Единственным фактором, стабильно связанным с прослушиванием музыки при чтении, оказалась «вовлеченность в музыку» — показатель, отражающий, насколько важную роль музыка играет в жизни человека: использует ли он ее для регуляции настроения, снятия стресса, получения эстетического опыта.

Люди с высокими баллами по этой шкале не только чаще слушали музыку при чтении, но и выше оценивали ее полезность. Дополнительно ученые выявили слабую отрицательную связь между годами формального музыкального образования и привычкой читать под музыку: те, кто дольше учился музыке, были чуть более склонны к тишине.